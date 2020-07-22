Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a içerisinde savaşçı ve örgütsel dini eğitim veren 1'i kadın 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a içerisinde savaşçı ve örgütsel dini eğitim veren 1'i kadın 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve Kurban Bayramında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik icra edilen faaliyet kapsamında Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucunda Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ içerisinde savaşçı düzeyinde faaliyet göstermiş Suriye uyruklu A.Q. ile örgütü içerisinde 4 yıl örgütsel dini eğitim veren G.E. isimli kadın ikametlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: İHA