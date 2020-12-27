Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

27.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:32
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı, Osmaniye'de DEAŞ mensubu 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Osmaniye'de DEAŞ mensubu 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, yılbaşı öncesi sansasyonel eylemlerin önlenmesi amacıyla il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütünde faaliyet göstermiş 3 şüpheli yakalanmıştır."

Paylaşımda operasyonun görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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