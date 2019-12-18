Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı (2)
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLEROsmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.
18.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:07
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Osmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorguları için tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA