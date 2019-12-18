Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı (2)
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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLEROsmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

18.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:07
Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorguları için tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
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