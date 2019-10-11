Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

11.10.2019 16:02
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarının tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyetleri olduğuna yönelik bilgiler elde edilen Suriye uyruklu Ahmed E. ve Anizen E. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA
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