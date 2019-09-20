Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

20.09.2019 20:52
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu şüphelilerden Ömer U, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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