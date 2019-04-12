Osmaniye'de Deaş Operasyonu

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 2014-2016 yıllarında Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın savaşçı kadrosunda bulunduğu iddia edilen Suriyeli zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2014-2016 yıllarında Irak ve Suriye'de DEAŞ'ın savaşçı kadrosunda yer aldığı öne sürülen ve 2017'de yurda yasa dışı yollardan giren Suriye uyruklu M.E'nin (24) Hatay'dan kente geldiği tespit edildi.

Merkez Cevdetiye beldesinde olduğu belirlenen M.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

M.E'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA