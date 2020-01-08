Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

08.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:21

OSMANİYE'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu M.A. (28) yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren kişilerin tespiti ve engellenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle yaptığı ortak çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, DEAŞ'a üye olma suçları kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan M.A., kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 1 cep telefonu, 1 hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.Şüpheli sorguya alındı.

Kaynak: DHA