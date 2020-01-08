Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

08.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:54
Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.A'nın evinde yapılan aramada sabit disk ile bellek kartı ele geçirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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