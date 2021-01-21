Osmaniye'de DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 1 tutuklama
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Osmaniye'de DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 1 tutuklama

21.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:07
Osmaniye'de DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 1 tutuklama

OSMANİYE polisi, DEAŞ'ın cezaevinde tutuklu bulunan sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'le bağlantılı olduğu tespit edilen C.A.'yı, evine düzenlediği baskınla yakadı.

OSMANİYE polisi, DEAŞ'ın cezaevinde tutuklu bulunan sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'le bağlantılı olduğu tespit edilen C.A.'yı, evine düzenlediği baskınla yakadı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün uyuyan hücresi olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, cezaevinde tutuklu bulunan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu belirlenen C.A.'nın saklandığı eve baskın düzenledi. Ekiplerce gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Osmaniye'de DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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