Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 2 şüpheli yakalandı
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Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de sözde emiri ve kamp sorumlusu olduğu iddia edilen zanlı ile örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

18.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:36
Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 2 şüpheli yakalandı

'de, terör örgütü DEAŞ'ın 'de sözde emiri ve kamp sorumlusu olduğu iddia edilen zanlı ile örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün Suriye'deki faaliyetlerinde sözde emir olarak bulunan ve bölgedeki kamplardan birinin sorumlusu olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu İ.E'nin İstanbul'dan Osmaniye'ye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İ.E'yi gözaltına alan ekipler, ayrıca örgütün Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldıkları iddiasıyla Suriye uyruklu R.Y. ve O.Y'yi de yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital dokümana el kondu.

Kaynak: AA
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