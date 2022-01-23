Osmaniye'de darbedilip uçuruma atılan kadını AFAD kurtardı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de darbedilip uçuruma atılan kadının yardımına AFAD ekipleri koştu.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de darbedilip uçuruma atılan kadının yardımına AFAD ekipleri koştu.
Merkeze bağlı Zorkun Yaylası yolundaki Seyir Tepesi mevkisinde bir kadının darbedilip uçuruma atıldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kadın, ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri