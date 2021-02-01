Osmaniye'de çocukların beton zeminde kayak keyfi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, şehir merkezine kar yağmaması nedeniyle çocuklar, kayak keyfini yaşamanın yolunu beton zeminde buldu.

Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde çocuklar, evlerinden getirdiği leğenlerle trafiğe kapalı yokuş yolda kayarak eğlendi.

Çocuklardan Cuma Akıllı, AA muhabirine, bekledikleri karın bu yılda yağmadığını söyledi.

Televizyonlarda karda eğlenen çocukları izlediklerini belirten Akıllı, "Kara gidemediğimiz için bizde yaşıtlarımızla böyle bir oyun yapmak istedik." dedi.

Çocuklardan Ahmet Yiğit de yokuş zeminde kaymanın çok eğlenceli olduğunu kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Çetin Önsel, çocukların beton zeminde kayarak tatilin keyfini çıkardığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat