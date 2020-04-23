Osmaniye'de çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutlandı
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Osmaniye'de çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutlandı

Osmaniye'de çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutlandıOSMANİYE'de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını yeni tip korona virüs salgını sebebiyle evlerinin balkonlarında kutladı.

23.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:21
Osmaniye'de çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutlandı

Osmaniye'de çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutlandı

OSMANİYE'de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını yeni tip korona virüs salgını sebebiyle evlerinin balkonlarında kutladı.

Toprakkale ilçesindeki Çamlıkevler Sitesi'nde düzenlenen kutlama programı öncesinde, evlerin balkonları balon ve Türk Bayraklarıyla süslenip, Atatürk posterleri ve '23 Nisan Kutlu olsun' yazıları asıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kurulan ses sistemi ile çocuklar balkonlardan şiirlerini seslendirdi. Sınıf öğretmeni Zehra Demir sunumunda gerçekleşen etkinlikte, gökyüzüne onlarca balon bırakıldı. Ardından müzik öğretmeni Özlem Özdemir, evinin balkonundan kemanıyla mini bir dinleti sundu. Çocuklar, söylenen şarkılara ellerindeki bayraklarla eşlik etti. Programın son bölümünde ise sitede çalışanlarının süsledikleri çim biçme makinesi ve diğer araçlarla kortej geçişi yapılarak çocukların bayramı bayramı kutlandı.

Osmaniye'de çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutlandı

Kaynak: DHA

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