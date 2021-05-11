Osmaniye'de çocuk parkında yakalanan yılan doğaya salındı
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Osmaniye'de çocuk parkında yakalanan yılan doğaya salındı

Osmaniye'de çocuk parkında yakalanan yılan doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de çocuk parkında görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı.

Osmaniye'de çocuk parkında görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında yılan görenler durumu belediyeye bildirdi.

Parka yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak torbaya koydu.

Yılan, ekiplerce doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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