Osmaniye'de çocuk parkında yakalanan yılan doğaya salındı
Osmaniye'de çocuk parkında görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Osmaniye'de çocuk parkında görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında yılan görenler durumu belediyeye bildirdi.
Parka yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak torbaya koydu.
Yılan, ekiplerce doğaya bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner