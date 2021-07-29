Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.
Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangını karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlere müdahale için iş makineleri yol açıyor.
Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu