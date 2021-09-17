Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Akyar köyü yakınındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangına bölgeye sevk edilen 2 söndürme helikopteri ve 6 arazözle müdahale edildi.

Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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