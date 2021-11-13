Osmaniye'de çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor - Haberler
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Osmaniye'de çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Söğütlügöl köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen orman işletmesine bağlı 16 arazöz ve itfaiye ekipleri, alevlere karadan müdahale ediyor.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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