Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü
AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçe ilçesi Örencik köyü Kelosmanlar mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Olay yerine sevk edilen orman işletme ve Bahçe Belediyesi itfaiyesine ait ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangında 6 dönüm çam ormanı zarar gördü.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel