Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Akdam köyü Akyar mevkiinde bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü.
Bir helikopter ve 7 arazözün müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri