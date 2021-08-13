Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mahmut Adanır - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İnderesi köyü Dişbudak Yaylası yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

Bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Adanır

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