Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Merkez ilçede, Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Evlere gelecekti orası da kontrol altına alındı"

Vali Erdinç Yılmaz, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, serası olan bir vatandaşın spiral makinesiyle çalışırken kıvılcım yayması sonucu yangının çıktığını ifade etti.

Yangınla ilgili gözaltılar olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tabii ki çok üzgünüz yangın nedeniyle, yanan ormanımız nedeniyle. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Evlere gelecekti, orası da kontrol altına alındı hamdolsun."

Yangınla ilgili 4 zanlı yakalandı

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA muhabirine, kentteki orman yangınıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Okumuş, ekiplerin çalışması sonucunda gözaltılar olduğunu belirterek, "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı." dedi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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