Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangında, karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi.

Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
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