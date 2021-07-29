Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı
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Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı.

Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına söndürme helikopterleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti.

Ekiplerin 10 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Dereobası köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyümüş, yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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