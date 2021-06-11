Osmaniye'de çiftlik yangını; 350 saman ve fıstık balyası zarar gördü
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Osmaniye'de çiftlik yangını; 350 saman ve fıstık balyası zarar gördü

Osmaniye'de çiftlik yangını; 350 saman ve fıstık balyası zarar gördü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

OSMANİYE'de, hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, 300 saman ve 50 fıstık balyası zarar gördü.

Merkeze bağlı Gökçedam köyünde yaşayan Aslan Aslan'a ait hayvan çiftliğinin samanlığından dumanların yükselmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahaleye başlanırken, deponun yan duvarı kırılıp, içerideki tutuşmayan saman balyaları, traktörle dışarı taşındı. Yangın, çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangında 300 saman ve 50 fıstık balyası zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.   


Osmaniye'de çiftlik yangını; 350 saman ve fıstık balyası zarar gördü
Osmaniye'de çiftlik yangını; 350 saman ve fıstık balyası zarar gördü
Osmaniye'de çiftlik yangını; 350 saman ve fıstık balyası zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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