Osmaniye'de çiftçiye ekipman desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye'de çiftçiye ekipman desteği

30.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:08
Osmaniye'de çiftçiye ekipman desteği

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Kırsal Dezavantajı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde çiftçilere ekipman desteği sağlandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Kırsal Dezavantajı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde çiftçilere ekipman desteği sağlandı.

Kırsal Dezavantajı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında ekonomik kalkınma kümesinde bulunan köylerde çiftçilik yapan köylülere İlçe Tarım Müdürlüğü öncülüğünde Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından çeşitli alanlarda kullanılmak üzere ekipman desteği sağlandı. 55 çiftçiye yüzde 70 hibeyle toplamda 310 milyon liralık destek verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen teslim töreni ile ekipmanlar çiftçilere teslim edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Fevzi Çerçi, bütün köyleri gezdiklerini ve başvuru yapan tüm çiftçilerin ekipman desteğinden yararlandığını söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu

Öte yandan projenin Akdeniz Bölgesi'nde ilk olarak Düziçi ilçesinde uygulandığı belirtildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de çiftçiye ekipman desteği
Osmaniye'de çiftçiye ekipman desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Doğal afetlerde zarar gören çiftçiye destek
Doğal afetlerde zarar gören çiftçiye destek
Türkşeker'den sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği
Türkşeker'den sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği
Osmaniye'de güneşten elektrik enerjisi üretilecek
Osmaniye'de güneşten elektrik enerjisi üretilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Beyonce Acun Ilıcalı Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Orhun Ene Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de çiftçiye ekipman desteği - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 12:30:15. #1.15#
title