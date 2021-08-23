Osmaniye'de çiftçilere yüzde 50 hibeli zeytin kasası dağıtılacak

Osmaniye'de zeytin hasadında plastik kasa kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli zeytin kasası dağıtılacak.

Osmaniye'de zeytin hasadında plastik kasa kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli zeytin kasası dağıtılacak.

Çukurova'da zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olan Osmaniye'de zeytin hasadında plastik kasa kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karşılanacak olan plastik kasa dağıtımı yapılacak. Yüzde 50 hibe indirimli plastik zeytin kasası dağıtımından yararlanmak isteyen çiftçilerin 27 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekiyor.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız zeytin hasadında plastik kasa kullanımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında yüzde 50'si bakanlık hibesi yüzde 50'si çiftçi katkılı zeytin kasası dağıtılacaktır. Zeytin üretim yapan çiftçilerimizin plastik kasa için en geç 27 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı