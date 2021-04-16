Osmaniye'de Ceviz Bahçesi Kurulumu Projesi'nin hibe sözleşmesi imzalandı
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Osmaniye'de Ceviz Bahçesi Kurulumu Projesi'nin hibe sözleşmesi imzalandı

Osmaniye'de Ceviz Bahçesi Kurulumu Projesi'nin hibe sözleşmesi imzalandı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Ceviz Bahçesi Kurulumu Projesi'nin hibe sözleşmesi imzalandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Ceviz Bahçesi Kurulumu Projesi'nin hibe sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, kurumda düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, proje kapsamında 10 çiftçiye yüzde 70 hibeli ceviz bahçesi kurulacağını belirtti.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinin önemsendiğini ifade eden Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yılda başvuru yapan 10 ceviz yetiştiricisine, 2021 yılı yatırım planı çerçevesinde bahçe etrafının telle çevrilmesi, damla sulama sistemi kurulumu, ceviz fidanı ve alet ekipman alımı da dahil olmak üzere yüzde 70 hibeli olarak toplamda 77 dekar ceviz bahçesi tesis ettireceğiz. Ceviz bahçeleri Yukarıkardere, Aşağıkardere, Bekdemir, Gökmustafalı ve Arıklıkaş köylerinde kurulacak. Proje kapsamında ayrıca çiftçilerimize çapa makinesi, motorlu tırpan, pülverizatör desteği de dahil 412 bin 563 liralık yatırım sağlanacak."

Proje hibe sözleşmesi, Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut ve çiftçiler arasında imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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