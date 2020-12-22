Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-21 Aralık'ta kentte huzur ve güvenin tesisi için uygulama yaptı.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uygulamada, 23 kişiye adli işlem, 65 kişiye toplam 192 bin 614 lira idari para cezası kesildi.

Üst ve araç aramalarında da 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 7 fişek, 13 gram kannabionid, 64 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 10 gram esrar ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı