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Çaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA, Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin çaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin çaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.S'nin kullandığı 80 AY 084 plakalı otomobil, Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde Savrun Çayı'na devrildi.

Durumun bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Ekiplerce sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil çaydan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Çaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Menderes Özat - Güncel

Otomobil, Osmaniye, Güncel, Haberler

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