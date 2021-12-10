Osmaniye'de çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Osmaniye'de çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsün çaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsün çaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Mustafa A'nın kullandığı 01 AC 0399 plakalı minibüs, Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde seyir halindeyken Savrun Çayı'na devrildi.

Kazada, sürücü Mustafa A. ile eşi Nuray ve oğlu Enes A. yaralandı.

Sıkıştıkları minibüsten itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye'de çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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