Osmaniye'de çarşı ve mahalle bekçilerinin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de çarşı ve mahalle bekçilerinin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Osmaniye'de çarşı ve mahalle bekçilerinin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de çarşı ve mahalle bekçilerince şüphe üzerine durdurulan ve üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı, tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çarşı ve mahalle bekçilerince şüphe üzerine durdurulan ve üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı, tutuklandı.

Gece mahallede devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine A.P'yi durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Yapılan aramada satışa hazır 22,53 gram sentetik uyuşturucu, 9,58 gram eroin ile 1,37 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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