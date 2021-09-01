Son dakika! Çantasından esrar çıkan minibüs yolcusu gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de çantasında 22 kilo 150 gram esrar ele geçirilen minibüs yolcusu gözaltına alındı.

Osmaniye'de çantasında 22 kilo 150 gram esrar ele geçirilen minibüs yolcusu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Minibüste, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği çantada 22 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Çantanın sahibi H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner