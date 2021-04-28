Osmaniye'de çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
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Osmaniye'de çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de çalıntı motosikletle polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de çalıntı motosikletle polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği motosikletli iki kişiye "dur" ihtarında bulundu. Şüphelilerin motosikletle kaçması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonucu yakalanan iki kişinin kullandığı motosikletin çalıntı kaydının belirlenmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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