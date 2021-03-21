Osmaniye'de çalınan emniyet müdürünün kızının otomobili terk edilmiş halinde bulundu
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Osmaniye'de çalınan emniyet müdürünün kızının otomobili terk edilmiş halinde bulundu

21.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:20
Osmaniye'de çalınan emniyet müdürünün kızının otomobili terk edilmiş halinde bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalınan Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kızının otomobili, terk edilmiş halde bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalınan Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kızının otomobili, terk edilmiş halde bulundu.

Olay sonrası çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve ilçe genelinde araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan 01 AYE 01 plakalı otomobili Cengiz Topel Mahallesi 990 Sokak üzerinde terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, olayı gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı.

Dün Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki akrabasına misafirliğe giden Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Barabörk'ün kızı Elif Aybüke Karabörk, sabah uyandığında çantasını ve araba anahtarını bulamamış, otomobilini park ettiği yerde de göremeyen Karabörk, durumu polise bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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