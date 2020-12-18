Osmaniye'de çaldıkları altını toprağa gömen 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Osmaniye'de çaldıkları altını toprağa gömen 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

18.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:12
Osmaniye'de çaldıkları altını toprağa gömen 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, çaldıkları altınları toprağa gömen 3 zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, çaldıkları altınları toprağa gömen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunbanı Mahallesi'ndeki hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, Suriye uyruklu 3 şüpheliyi saklandıkları evde gözaltına aldı.

Zanlıların çaldığı 100 gram altın da yakalandıkları evin bahçesinde toprağa gömülü bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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