Osmaniye'de çaldığı otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Osmaniye'de çaldığı otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Osmaniye'de çaldığı otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinden çaldığı otomobille kaçmaya çalışan zanlı, kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinden çaldığı otomobille kaçmaya çalışan zanlı, kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçe ilçesinde 2 hırsızlık olayına karışan ve bir hafif ticari aracı çalarak kaçan A.E'nin Osmaniye'ye geldiğini tespit etti.

Çaldığı araçla kaçmaya başlayan A.E, kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Şüpheli ve çaldığı araç, Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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