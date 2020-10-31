Osmaniye'de çaldığı altınları evinin bahçesine gömen zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de çaldığı altınları evinin bahçesine gömen zanlı tutuklandı

31.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:19
Osmaniye'de çaldığı altınları evinin bahçesine gömen zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, çaldığı altınları evinin bahçesine gömdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de, çaldığı altınları evinin bahçesine gömdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sumbas ilçesinde M.E'nin evinden 2 tüm ve 7 çeyrek altın çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada hırsızlığı R.E'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Altınlar, şüphelinin evinin bahçesine gömülü ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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