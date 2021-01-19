Osmaniye'de "çağrı merkezi elemanı" kursu açıldı

Osmaniye İŞKUR tarafından yüzde 50 istihdam garantili çağrı merkezi elemanı kursu açıldı.

İŞKUR İl Müdürlüğü ile Enerji Telekomünikasyon A.Ş firması arasında imzalanan protokolle açılan kursa 75 kursiyer katılıyor.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, yaptığı yazılı açıklamada, kurstan mezun olanların yüzde 50'sinin firma bünyesinde istihdam edileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınının işverenler üzerindeki etkisini en aza indirmek için çalışma yapıldığını ifade eden Altunkaynak, "İşgücü piyasasının talep ettiği nitelikte işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitim kursları düzenliyoruz. Açtığımız mesleki eğitim kursu ile kursiyerlerimiz kazanacakları tecrübe sayesinde aynı iş yerinde veya alacakları sertifika ile farklı yerlerde çalışma imkanı bulabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman