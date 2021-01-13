Osmaniye'de bulunan 2 el bombası imha edildi
13.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:22
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çobanın bulduğu 2 el bombası jandarma tarafından imha edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çobanın bulduğu 2 el bombası jandarma tarafından imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Kızyusuflu köyü Aslantaş Baraj Gölü kıyısında hayvan otlatan bir çoban, patlamamış 2 el bombası gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
Olay yerine gelen uzman ekipler, 2 bombayı fünyeyle patlatarak imha etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat