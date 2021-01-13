Osmaniye'de bulunan 2 el bombası imha edildi
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Osmaniye'de bulunan 2 el bombası imha edildi

13.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:22
Osmaniye'de bulunan 2 el bombası imha edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çobanın bulduğu 2 el bombası jandarma tarafından imha edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çobanın bulduğu 2 el bombası jandarma tarafından imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Kızyusuflu köyü Aslantaş Baraj Gölü kıyısında hayvan otlatan bir çoban, patlamamış 2 el bombası gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Olay yerine gelen uzman ekipler, 2 bombayı fünyeyle patlatarak imha etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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