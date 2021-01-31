Osmaniye'de bodrum katında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Osmaniye'de bodrum katında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

31.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:09
Osmaniye'de bodrum katında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

OSMANİYE'de kullanılmayan bir binanın bodrum katına düşerek mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

OSMANİYE'de kullanılmayan bir binanın bodrum katına düşerek mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Vatan Mahallesi'nde sabah saatlerinde kullanılmayan bir binanın bodrum katından ses duyan vatandaşlar, içeride bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Vatandaşların, iple sarkıttığı mama ve suyla beslenen köpek, bulunduğu yerden çıkartılmayınca itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 metre derinlikteki bodrum kata merdivenle inen bir itfaiye eri, köpeği kucağına alarak dışarı çıkarttı. Kurtarılan sokak köpeği veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir yaralanması bulunmayan sokak köpeği, bakımı için belediye hayvan barınağına götürüldü.


Osmaniye'de bodrum katında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Osmaniye'de bodrum katında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Osmaniye'de bodrum katında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Osmaniye'de bodrum katında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Osmaniye'de bodrum katında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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