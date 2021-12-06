Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı.
Müdürlük ekipleri, Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nda av koruma kontrol çalışmaları sırasında bitkin halde bir kızıl akbaba buldu.
Ekiplerce ilk müdahale merkezine getirilerek tedavisine başlanan yırtıcı kuşun vücudunda herhangi bir yaraya rastlanmadı.
Kızıl akbabanın tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.