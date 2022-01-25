OSMANİYE'DE BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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OSMANİYE'DE BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de bisiklet ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi K.C. (23), polis ekipleri tarafından yakalandı.

OSMANİYE'de bisiklet ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi K.C. (23), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihler arasında Raufbey Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Şüphelinin daha önce 35 çeşitli suça karışan K.C. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takip sonucu ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan K.C.'nin işlemleri sürüyor.

KAPININ AÇILMASI İÇİN DAİRELERİN ZİLİNE BASMIŞ

Kameralara yansıyan görüntülerde, bisiklet hırsızlığını gerçekleştiren şüpheli K.C.?nin bisikleti ile geldiği bina önünde, dairelerin ziline basarak, açılan kapıdan girip, saniyeler içerisinde iki bisikleti çaldığı görüldü. Diğer yandan, bir bina önündeki motosikletin direksiyon kilidini ayağıyla kırdıktan sonra çaldığı da görüntülere yansıdı.

OSMANİYE'DE BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

OSMANİYE'DE BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

OSMANİYE'DE BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Bisiklet, Polis, Güncel, Haber

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