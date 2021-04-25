Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı
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Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de güvenlik kamerası kayıtlarından bisiklet çaldığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de güvenlik kamerası kayıtlarından bisiklet çaldığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Bir vatandaşın İstiklal Mahallesi 5002 Sokak üzerinde park ettiği bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlardan T.D. ve A.D olduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı
Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı
Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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