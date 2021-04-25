Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı

Osmaniye'de güvenlik kamerası kayıtlarından bisiklet çaldığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de güvenlik kamerası kayıtlarından bisiklet çaldığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Bir vatandaşın İstiklal Mahallesi 5002 Sokak üzerinde park ettiği bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlardan T.D. ve A.D olduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner