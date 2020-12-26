Osmaniye'de bir sokak ve sitede uygulanan karantina kaldırıldı

Osmaniye'de yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve bir sitede uygulanan karantina sona erdirildi.

Osmaniye'de yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve bir sitede uygulanan karantina sona erdirildi.

Osmaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında bulaşın önlenmesini sağlamak amacıyla karantinaya alınan bir sokak ve mahallede uygulanan 10 günlük karantina sonrasında yeni vakaların çıkmaması nedeniyle kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında pozitif vaka ve temaslı kişiler tespit edilmesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8036 Sokak ile Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir site bulaşın önlenmesini sağlamak amacıyla 16 Aralık'ta karantinaya alınmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla 10 günlük karantina süreci sonrasında yeni pozitif vaka ve temaslı kişiler çıkmaması üzerine 8036 Sokak ile sitede uygulanan karantinanın kaldırılmasına karar verildi" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı