Osmaniye'de bir sokak ve sitede uygulanan karantina sona erdi
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Osmaniye'de bir sokak ve sitede uygulanan karantina sona erdi

25.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:52
Osmaniye'de bir sokak ve sitede uygulanan karantina sona erdi

Osmaniye'de bir sokak ve sitede yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı.

Osmaniye'de bir sokak ve sitede yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pozitif vaka ve temaslı kişiler tespit edilmesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8036 Sokak ile Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir sitenin 16 Aralık'ta karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun bugün yaptığı toplantıda yeni pozitif vaka ve temaslı kişiler çıkmaması üzerine her iki yer için alınan kararın 25 Aralık'tan itibaren kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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