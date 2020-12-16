Osmaniye'de bir sokak ve bir site karantinaya alındı
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Osmaniye'de bir sokak ve bir site karantinaya alındı

16.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:24
Osmaniye'de bir sokak ve bir site karantinaya alındı

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve bir sitede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve bir sitede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8036 Sokak, 2 apartmanda 13 pozitif ve 21 temaslı kişi olduğunun belirlenmesi üzerine karantinaya alındı.

Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 5 bloktan oluşan bir sitede de pozitif ve temaslı kişiler nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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