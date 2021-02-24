Osmaniye'de bir sokak ve bir apartman karantinaya alındı
24.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:32
Osmaniye'de bir sokak ve bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Osmaniye'de bir sokak ve bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1536 Sokak ile Eyüp Sultan Mahallesi 5516 Sokak'ta bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu sokak ve apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner