Osmaniye'de bir sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Osmaniye'de bir sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'de bir sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İrfanlı Mahallesi Cevdet Yeşil Sokak'ta pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu sokakta karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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