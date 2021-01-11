Osmaniye'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Osmaniye'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

11.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:36
Osmaniye'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Osmaniye'de bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'de bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırmacılı köyü Tülücüler Mahallesi'nde 9 pozitif vaka ve temaslı 9 kişi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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