Osmaniye'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
11.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:36
Osmaniye'de bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Osmaniye'de bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırmacılı köyü Tülücüler Mahallesi'nde 9 pozitif vaka ve temaslı 9 kişi tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner