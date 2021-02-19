Osmaniye'de bir köy ve bir sokak Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
19.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:56
Osmaniye'de bir köy ve bir sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Osmaniye'de bir köy ve bir sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Issızca köyü ile Gebeli Mahallesi 3548 Sokak'ta pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu köy ve sokakta karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner